Випускники в Україні фотографуються на тлі руїн шкіл і скасовують святкування, щоб кошти віддати на армію

Випускники в Україні фотографуються на тлі руїн шкіл і скасовують святкування, щоб кошти віддати на армію

Фото випускників на тлі руїн школи чи міста - новий тренд для учнів, які завершують навчання цьогоріч. Проте не лише вальсом на руїнах чи світлинах на розбитих рашистських танках відзначились сучасні випускники.

У вечірній сукні на попелищі розбобленої школи - з цього фото почався цьогорічний тренд випускників війни, йдеться в ТСН.

Харківська школа, в якій навчалася Валерія вигоріла вщент після обстрілів російськими ракетами 27 лютого. І так випускники вирішили з нею попрощатися. «Це сумна подія була для нас, ми прийшли на руїни школи. Сукня показувала контраст між школою нашою та моїм образом», - каже випускниця.

На це прощання в вечірніх сукнях Валерія прийшла разом з однокласницею Катею - вони встигли їх купити ще до війни. «Я хотіла показати цим, що мрії так просто не зламати. Я мріяла з перших класів, як ми одягнемо красиві сукні, як будемо танцювати. Треба робити, не відкладати на потім», - каже дівчинка.

«Ми незламний народ, ось на руїнах в красивих сукнях. Нас захищають», - додає Валерія.

Валерія і Катя потім переодягнулися у чорні сукні. У них разом з іншими однокласниками вони танцювали прощальний вальс.

Цьогоріч у кожній п’ятій школі України випускні проходять так - із зруйнованими та пошкодженими класами. 113 шкіл України знищені російськими ракетами. У Києві ракети поцілили і пошкодили 45 шкіл.

До випускного вальсу у столиці готувалися 17 тисяч одинадцятикласників. Серед них Софія і Сашко. Проте замість танцю у вечірній сукні, діти вирішили просто зібратися у вишиванках у парку неподалік школи.

Від випускного учні 11-А класу відмовились самі, хоча готувались до нього рік. Батьки уже вибрали ресторан і зібрали кошти. «Випускний був мрією дитинства і от не було ні в 9, ні в 11», - кажуть випускники.

«Гроші збирали з початку року по 150 грн на місяць. Потрошку розкидали, щоб було не накладно», - кажуть в класі.

Класна керівниця каже, це уже другий її випуск, коли війна. «Попередній випуск теж була війна, і там діти були, ми їздилив до госпіталю до хлопців», - розповідає вона.

Цього разу вибухи і обстріли її учні чули біля власних осель. Тому замість випускного вирішили допомогти армії - і передали на користь ЗСУ 20 тис гривень.

Також читайте У Харкові росіяни знищили місцеве депо і сотню трамваїв перетворили на брухт

Батьки кажуть, діти за цю весну змінились. Мріють не про сукні чи вступні бали, а про мир і перемогу і почали масово слухати лише українську музику. «На початку війни дуже хотілось чути рідну, свою мову, я склала свій плейлист з гуртів», - розповідає випускниця.

На чохлі телефону у школярки Дарії тризуб . Дівчина каже, війна допомогла їй перейти повністю на українську мову у розмові. «Була російськомовна сім’я, і батьки намагаються. В мене вийшло», - каже школярка.

Всього в Україні 225 тисяч одинадцятикласників. Мінімум 30 тисяч з них виїхали за кордон. Кожен третій переїхали в інші регіони України. Додому діти повертаються, але не всі. Отже святкувати випускний в таких умовах відмовляються навіть у відносно безпечних містах України. «Випускний ми можемо провести і після війни», - кажуть учні 11 класу у Луцьку, тож замість випускного вирішили купити для ЗСУ генератор.

У двійнят в цьому класі Віталія та Володі - батько на фронті. Однокласники не з новин знають як це переживати і чекати звістки від рідної людини. Тому замість випускного - у дітей фото із бійцям, які дякують таку підтримку від учнів. «Це ми вирішили сфотографуватися з військовим , всім класом, на пам’ять, щоб пам’ятати, що ми зробили», - показують школярі.

Читайте також:

США вдванадцяте надають Україні військову допомогу: коли нова зброя почне бити ворога

Мешканці 18-поверхівки Ірпеня самотужки взялися лагодити будинок, але на все потрібно до 2 мільйонів гривень

У Дніпрі оголосили вирок пропагандисту "руского міру"