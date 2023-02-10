Випустила понад пів сотню ракет: Залужний повідомив, чим і звідки Росія била по Україні

Під час масованої атаки, яка розпочалася ввечері 9 лютого, Росія запустила по Україні 71 крилату ракету та 35 ракет С-300.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Від 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ним здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу "Shahed. Силами і засобами Збройних Сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів", - написав він.

Залужний повідомив, що були здійснені авіаційні та ракетні атаки. Зокрема, із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Ракети С-300 були випущені з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмака.

Ракетна атака Росії 10 лютого

Зранку 10 лютого окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. В деяких областях зафіксовані "прильоти". Ціль - об'єкти інфраструктури і житлові будинки. Внаслідок ракетних ударів є поранені цивільні люди.

Через обстріли низка населених пунктів залишилася без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення. У Міненерго повідомили, що внаслідок масованої ракетної атаки пошкодження енергетичних об'єктів відбулося в шести областях. Зокрема, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури. Найскладніша ситуація наразі в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

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