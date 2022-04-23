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Випустили 10 ракет: Чернігівщину знову обстріляли з території Росії

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Випустили 10 ракет: Чернігівщину знову обстріляли з території Росії

Державна прикордонна служба України

Близько 10 гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від села Сеньківка.

Росія обстріляла Чернігівську область зі своєї території.

Про це повідомила Державна прикордонна служба. 

"Учора ввечері з Російської Федерації обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка", - йдеться в повідомленні.

Це уже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території. Два з трьох попередніх обстрілів росіяни також цілили на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів.

До слова, російські окупанти 15 квітня повторно обстріляли прикордонний пункт в Чернігівській області. 

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Нагадаємо, поблизу Чернігова окупанти у підвалі школи тримали у заручниках кілька сотень людей.

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