Випустили 10 ракет: Чернігівщину знову обстріляли з території Росії

Близько 10 гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від села Сеньківка.
Росія обстріляла Чернігівську область зі своєї території.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
"Учора ввечері з Російської Федерації обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка", - йдеться в повідомленні.
Це уже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території. Два з трьох попередніх обстрілів росіяни також цілили на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів.
До слова, російські окупанти 15 квітня повторно обстріляли прикордонний пункт в Чернігівській області.
Нагадаємо, поблизу Чернігова окупанти у підвалі школи тримали у заручниках кілька сотень людей.
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