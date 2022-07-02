Випустили 10 ракет "Онікс": в ОК "Південь" розповіли деталі ранкового обстрілу Миколаєва

Російські окупанти вранці 2 липня випустили по Миколаєву 10 ракет "Онікс" із комплексу "Бастіон" на окупованій території Херсонської області.

Атаки зазнали об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури Миколаєва.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"На світанку на Миколаїв ворог спрямував 10 ракет типу "Онікс", випущених з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині. Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється", – розповів Назаров.

Також читайте Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БпЛА “Форпост”

Він додав, що вночі окупанти з важкої артилерії вдарили по околицях Великої Костромки. Жертв немає.

Водночас українська авіація вдарила по ворожому опорному пункту в районі Благодатного Миколаївської області. Потужності противника скорочено на один зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", дві бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідується.

Нагадаємо, вранці 2 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 12 ракетних ударів по обласному центру. Загинула людина.

Ракетний удар по Миколаєву: 4 людини загинуло через влучання снаряду в житловий будинок

Читайте також: