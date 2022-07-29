Випустили 40 снарядів: росіяни з "Градів" вгатили по Нікополю (фото)

Росіяни випустили 40 реактивних снарядів по Нікополю на Дніпропетровщині.

Окупанти обстріляли Нікополь та Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.

Про це вранці 29 липня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі окупанти стріляли по житловим кварталам.

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"По Нікополю російська армія поцілила з "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди", - сказано в повідомленні.

У результаті обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Криворізькому районі ворог із ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося, на щастя, теж без жертв і руйнувань.

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, окупанти активізували у Нікополі РСЗВ. Місцевих жителів попередили про небезпеку.

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