Випустили понад 10 ракет: вночі окупанти обстріляли Харків та область з території Бєлгорода

У ніч проти 15 серпня російські загарбники знову здійснили ракетний обстріл Харкова та області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск понад 10 ракет з російського Бєлгорода.

У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих.

"Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці. Решта російських ракет до цілей не дісталися", - зазначив він.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

З пораненнями госпіталізували трьох цивільних. У Богодухівському районі – жінку 83 років, в Ізюмському – 29-річного чоловіка. В Чугуївському районі поранена 48-річна жінка.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами.

Нагадаємо, за добу у Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних людей.

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