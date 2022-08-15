Випустили понад 10 ракет: вночі окупанти обстріляли Харків та область з території Бєлгорода

Внаслідок ворожого удару пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури.
У ніч проти 15 серпня російські загарбники знову здійснили ракетний обстріл Харкова та області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск понад 10 ракет з російського Бєлгорода.
У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих.
"Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці. Решта російських ракет до цілей не дісталися", - зазначив він.
Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.
З пораненнями госпіталізували трьох цивільних. У Богодухівському районі – жінку 83 років, в Ізюмському – 29-річного чоловіка. В Чугуївському районі поранена 48-річна жінка.
Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.
На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами.
Нагадаємо, за добу у Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних людей.
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