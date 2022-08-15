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Випустили понад 10 ракет: вночі окупанти обстріляли Харків та область з території Бєлгорода

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Випустили понад 10 ракет: вночі окупанти обстріляли Харків та область з території Бєлгорода

Фото: Поліція Харківської області

Внаслідок ворожого удару пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури.

У ніч проти 15 серпня російські загарбники знову здійснили ракетний обстріл Харкова та області.  

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск понад 10 ракет з російського Бєлгорода. 

У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих.

"Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці. Решта російських ракет до цілей не дісталися", - зазначив він.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. 

З пораненнями госпіталізували трьох цивільних. У Богодухівському районі – жінку 83 років, в Ізюмському – 29-річного чоловіка. В Чугуївському районі поранена 48-річна жінка. 

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами.

Нагадаємо, за добу у Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних людей.

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