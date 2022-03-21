Віра Брежнєва переїхала до Польщі та показала, як допомагає українським біженцям

Співачка забрала із собою доньку.
Співачка Віра Брежнєва, яка тривалий час жила та працювала в Росії, наразі виїхала до Польщі, де займається волонтерською діяльністю.
Виконавиця, яка народилася в Дніпропетровській області, сортує гуманітарну допомогу для України на одному зі складів у Любліні. Про це вона розповіла у своїх Instagram-stories. Зокрема, знаменитість показала дитячі антивоєнні малюнки.
"Таким милим способом хочуть підтримати незнайомих дітей з іншої країни", – прокоментувала вона.
Артистка також поділилася, що поїхала до сусідньої країни разом із донькою.
Зауважимо, від початку повномасштабної війни РФ проти України, яка почалася 24 лютого, Віра Брежнєва публікує в Мережі дописи, де розповідає про події, які відбуваються на території країни. Також вона розповідала, що її чоловік Костянтин Меладзе разом із її мамою та сестрою ховається у бомбосховищі у Києві.
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