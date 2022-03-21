Віра Брежнєва переїхала до Польщі та показала, як допомагає українським біженцям

Віра Брежнєва переїхала до Польщі та показала, як допомагає українським біженцям

Співачка забрала із собою доньку.

Співачка Віра Брежнєва, яка тривалий час жила та працювала в Росії, наразі виїхала до Польщі, де займається волонтерською діяльністю.

Виконавиця, яка народилася в Дніпропетровській області, сортує гуманітарну допомогу для України на одному зі складів у Любліні. Про це вона розповіла у своїх Instagram-stories. Зокрема, знаменитість показала дитячі антивоєнні малюнки.

instagram.com/ververa

"Таким милим способом хочуть підтримати незнайомих дітей з іншої країни", – прокоментувала вона.

Артистка також поділилася, що поїхала до сусідньої країни разом із донькою.

Зауважимо, від початку повномасштабної війни РФ проти України, яка почалася 24 лютого, Віра Брежнєва публікує в Мережі дописи, де розповідає про події, які відбуваються на території країни. Також вона розповідала, що її чоловік Костянтин Меладзе разом із її мамою та сестрою ховається у бомбосховищі у Києві.

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