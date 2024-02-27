"Віра Путіна в те, що США припинять допомагати Україні, підтверджується" – ексочільник ЦРУ

Прогноз президента Росії Володимира Путіна про те, що у США "здадуть нерви" і вони припинять підтримувати Україну, підтверджуються.

Таку думку висловив колишній керівник відділу ЦРУ по роботі з Росією Стів Холл, пише Business Insider.

"Це були дуже хороші кілька тижнів для Володимира Путіна. Я думаю, що ми можемо бачити це по його поведінці і по тому, що він зробив і сказав", - зазначив Холл.

За його словами, Путін починає говорити скептикам зі свого найближчого оточення, що він має рацію у своїй стратегії щодо України.

"Спочатку він, по суті, казав: "Послухайте, в довгостроковій перспективі, якщо ми втримаємося, Захід і, зокрема, США втратять фокус. У них здадуть нерви. Вони припинить підтримувати Україну. Так чи інакше, просто наберіться терпіння", - сказав Холл.

"Що ж, тепер, через два роки, він може сказати: "Дивіться, терпіння починає приносити плоди. Захід тепер має показати, що Путін помиляється", - додав він.

Адміністрація президента Джо Байдена закликає Конгрес ухвалити додаткову допомогу Україні.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у недільній програмі NBC, що ненадання допомоги Україні призведе до "результату, який хотів би бачити Володимир Путін, а саме: Сполучені Штати не виконають свою відповідальність".

Салліван також додав, що "реальність така, що Путін щодня виграє від того, що Україна не отримує необхідних ресурсів, і Україна страждає".

Нагадаємо, за даними DeepState, окупанти захопили ще два села на захід від Авдіївки.

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