"Вирішальна битва у війні з Росією": коли і де очікувати великого контрнаступу ЗСУ

Збройні сили України активно готуються до масштабного контрнаступу і звільнення територій, контрольованих російськими окупантами. Західні союзники обіцяють якнайшвидше завершити навчання українських військових і надати ЗСУ необхідну зброю. Українське керівництво і військові експерти прогнозують терміни, коли може розпочатися "вирішальна битва у війні".

Своєю чергою, військове керівництво РФ переходить від наступальних дій до оборони і шукає шляхів для поповнення втрат на фронті.

ТСН.ua зібрав ключові подробиці й прогнози щодо підготовки контрнаступу Збройних сил України.

"Контрнаступ не за горами": що каже українське керівництво

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американським ЗМІ висловив думку, що в Росії залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей. Він припустив, що "вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і вона стане останньою до закінчення цієї війни".

На думку керівника військової розвідки, йдеться не лише про схід (Донецька, Луганська області) і південь України - активні бої очікуються "абсолютно всюди".

Буданов додав, що Росія не готова нині до довготривалої війни, хоча показово демонструє зворотне: "Вони всіляко показують, що вони готові там, "війна на десятиліття", але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають".

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив, що захисники міста Бахмут Донецької області сковують сили окупантів і дають ЗСУ можливість підготуватися до контрнаступальних дій. Як наголосив командувач Сухопутних військ, весняний контрнаступ "вже не за горами".

Міністр оборони України Олексій Резніков поідомив, що росіяни вже переходять до оборони, побоюючись контрнаступу ЗСУ.

"Росіяни вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні. Якщо вони у своїй "спеціальній операції" вже перейшли у захист, то вони вже програли цю війну", - наголосив очільник Міноборони.

Резніков також зазначив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ, не чекаючи на постачання західних бойових літаків.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк зазначає, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться приблизно за два місяці. За його словами, для успіху необхідно більше далекобійних ракет і снарядів калібру 155, 152 та 122 мм.

"Ці снаряди дозволять нищити російський живий мобілізований компонент і не допускати таких боєзіткнень, як ми бачимо сьогодні на Бахмутському напрямку. Все, що треба, ключові події відбудуться у 2023 році. Мені здається, що остаточно це буде літо–осінь", – вважає Подоляк.

Очільник МВС Ігор Клименко доповів про успіхи у формуванні​​ "Гвардії наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій. За його словами, свої заявки подали уже 28 тисяч добровольців і на сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначає, що на Донбасі спостерігається масова втеча зрадників України до РФ.

"На сьогодні маємо інформацію про величезні черги на виїзд з Донецької та Луганської областей населення в бік РФ. Ті колаборанти, які там допомагали окупантам, зараз стоять в чергах, щоб покинути територію цих областей", - розповів Данілов.

У США радять "не гаяти час"

Американське видання Politico з посиланням на високопосадовців США називає можливим терміном початку контрнаступу України травень. За інформацією видання, США активно перекидають військову техніку на фронт та швидкими темпами тренують українських військовослужбовців.

"Підвищений український потенціал дозволить українському керівництву розробити та реалізувати різні варіанти в майбутньому, щоб досягти своїх цілей та довести цю війну до успішного завершення", — сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що ЗСУ мають якнайшвидше завершити навчання та отримати всю необхідну зброю, оскільки "Україна не може гаяти час". Офіційні особи США також повідомили журналістам, що українське керівництво ще не визначилося із стратегією майбутнього наступу. За їх словами, ЗСУ мають два варіанти: йти на південь через Херсон до Криму або просуватися з півночі на схід, і після цього на південь, відрізавши для ЗС РФ сухопутний коридор.

Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер пообіцяв, що Пентагон робитиме все можливе, щоб забезпечити потреби України і у боєприпасах, і у протиповітряній обороні.

Натомість видання The Washington Post пише, що ЗСУ зазнали великих втрат, і тепер західні чиновники начебто беруть під сумнів готовність до весняного контрнаступу та звільнення територій від окупантів. За інформацією видання, через російське вторгнення загинули або отримали поранення до 120 тисяч українських військових, а втрати окупантів сягнули позначки в 200 тисяч.

Своєю чергою, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) констатують, що загальний темп російського наступу в Україні знизився у порівнянні з попередніми тижнями. Окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

Чим відповідатиме Росія

Російське керівництво вживає заходи, щоб компенсувати втрати окупаційної армії в Україні.

З 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Для цього міноборони розіслало в регіони рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи, повідомляє "Радіо Свобода".

Загальна цифра контрактників, якими, за планами міноборони РФ, необхідно поповнити війська – 400 тисяч.

За даними росЗМІ, військкомати намагаються компенсувати втрати російської армії у дефіцитних військових спеціальностях, зараз це водії бронемашин та артилеристи. Своєю чергою, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, як і раніше, заперечує плани щодо проведення другої хвилі мобілізації.

Також стало відомо, що, незважаючи на формальне завершення "часткової мобілізації" в РФ, військкомати в регіонах починають знову розсилати росіянам повістки - нібито для "актуалізація даних військового обліку".

У Держдумі за ініціативи міноборони РФ зареєстрували законопроєкт про підвищення призовного віку від 27 до 30 років.

Читайте також: