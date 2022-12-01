"Вирішальна ракетна атака": Гуменюк заявила про інформаційний тиск Кремля

Агресорка Російська Федерації може тиснути на Україну повідомленнями про "вирішальну ракетну атаку", аби плинути та залякати населення.

Про це повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона називає це елементи гібридної війни, інформаційний тиск і намагання ворога "брязкати зброєю". Гуменюк також наголосила на тому, що ЗСУ відомо, скільки ракет та якого класу в РФ залишилося.

"Ми розуміємо, що вони здатні застосовувати їх максимально сильно. Але ми також усвідомлюємо, що зношення тих засобів, за допомогою яких вони випускають ракети, теж свої показники, вони також враховуються нашими аналітиками. Це шалений психологічний тиск в умовах створеного енергетичної кризи, коли люди напружені і вишукують момент виплеснути незадоволення", - сказала Гуменюк.

За її словами, українськ військові оперативно інформують про ракетоносії чи інші засоби ворога, щоб українці були готовими до масованої ракетної атаки.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявляв, що українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ. Адже на підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від семи до 14 днів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також вказують на те, що окупанти готуються завдати нових ракетних ударів найближчим часом. Втім, мета таких дій - продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхня екскалацію.

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