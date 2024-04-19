Вирішальна субота: став відомий точний час голосування у США за допомогу Україні

Палата представників Конгресу США голосуватиме за пакет допомоги нашій країні в суботу, 20 квітня, орієнтовно о 20:20–20:30 за київським часом. Згідно з порядком денним, питання допомоги Україні йде одразу після законопроєкту про допомогу Ізраїлю.

Довгоочікуваний розклад з голосування Конгресу за допомогу Україні та іншим партнерам оприлюднили на сайті Палати представників.

Після загальних дебатів Палата проголосує спочатку за законопроєкт H.R. 8034 про допомогу Ізраїлю, а потім перейде до голосування за документ H.R. 8035 – пакет допомоги Україні.

Конгресмени голосуватимуть за законопроєкт про додаткові асигнування на безпеку України. Документ передбачає виділення Києву 60,8 млрд дол.

Фінансування надається на такі цілі:

підтримка поточних військових операцій США в регіоні;

ініціатива щодо сприяння безпеці України;

заміна предметів оборонного призначення, які були надані Україні;

відшкодування витрат Міністерства оборони США на оборонні послуги та навчання, надані Україні;

програма іноземного військового фінансування;

економічна підтримка України;

допомога біженцям і переселенцям;

міжнародний контроль за наркотиками та правоохоронна діяльність, а також розроблення і виробництво ізотопів.

Законопроєкт також включає положення, які розширюють повноваження президента США щодо передавання оборонної продукції та послуг Пентагону іноземним державам або міжнародним організаціям та зобов'язують президента США передати Україні армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності, укласти угоду з Україною щодо відшкодування США економічної допомоги, наданої Україні, а також вимагати, щоб певні кошти, надані Україні, були компенсовані іншими донорами; встановити різні вимоги щодо нагляду та звітності щодо допомоги, яка надається Україні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що почув запевнення в Конгресі США від лідерів обох партій у тому, що вони мають твердий намір проголосувати пакет, який містить підтримку для України.

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