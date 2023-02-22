Вирішальні бої, в якій фазі війна та який вигляд має "російський наступ": що розповів Буданов в інтервʼю Forbes

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Forbes Україна про те, що зараз відбувається на фронті, де окупанти розпочали новий наступ та про переламний момент війни в Україні.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв'ю очільника ГУР.

Росія зменшила виробництво ракет

За словами Кирила Буданова, Росія виробляє протягом місяця 20 ракет. Саме тому спадає інтенсивність обстрілів України і зменшується часовий проміжок. Очільник ГУР нагадав, що "спочатку масовані ракетні обстріли були по понеділках, потім – раз на вісім днів, тепер - раз на десять днів, два тижні".

Окупанти змінюють тактику поблизу Бахмута

Станом на зараз окупаційні війська поблизу Бахмута тепер кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці", - розповів очільник української розвідки.

Снаряди з Ірану

Росія намагається завезти з Ірану ще одну партію снарядів – 20 тисяч одиниць. Буданов також підтвердив, що у Росії можливість отримати снаряди від Північної Кореї.

Вирішальні бої

Від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переламним моментом у війні. Керівник української розвідки заявив, що точних термінів закінчення війни назвати не може, однак точно знає, як вона закінчиться, і це буде вихід на адмінкордони України 1991 року.

Три найбільші перемоги та поразки України у війні

Перемоги – це відкидання окупантів з Київського напрямку, дії на Харківському напрямку, а також повернення контролю над Херсоном.

Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. Третя – те, що ми допустили 2014-го тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим.

Втрати Росії

Під час першої відкритої хвилі мобілізації Росія набрала трохи більше 316 000 тис. чоловіків і їх майже всіх одразу відправили на війну проти України без бойової підготовки. Буданов підкреслив, що втрати РФ на війні захмарні. Понад 90% мобілізованих одразу відправили на фронт без навчання. Лише невеликий відсоток чоловіків пішов на формування нових підрозділів, але більшість пішла на відновлення підрозділів, що зазнали втрат, вони всі на фронті.

Новий наступ Росії: чого очікувати

Кирило Буданов розповів, що великий наступ Росії вже триває. У ворога є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - сказав Буданов. Очільник ГУР висловив упевненість, що зараз росіяни показують свій максимум.

Невипадкові пожежі в РФ

За словами голови розвідки України, далеко не усі пожежі та вибухи на території Росії, що сталися минулого року, були випадковими. Втім, деякі із них таки стались за сприяння самих росіян. За його словами, попри технічні засоби розвідки, проникнення до кіберпростору, в телефони, комп’ютери, головним методом залишається робота агентури.

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