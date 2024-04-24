Вирішальні зміни на фронті залежать від того, як Україна використає нову зброю зі США – WP

Автор статті зазначив, що "виживання незалежної України сьогодні має більш певний вигляд, ніж минулого тижня".

Ухвалення у США понад 60 млрд дол. нової військової допомоги для України – психологічний прорив для Києва та невдача для Москви. Але будь-які вирішальні зміни на полі бою залежатимуть від того, як Україна використовуватиме американську зброю – особливо від здатності поставити під загрозу позиції РФ в окупованому Криму.

Про це йдеться у публікації оглядача The Washington Post Девіда Ігнатіуса.

Нові ракети ATACMS змінять плавила гри

До потенційних змін у війні можуть призвести нові ракети середньої дальності ATACM-300. Ця високоточна зброя дозволить Україні завдавати ударів углиб окупованих територій у Криму, на Донбасі та у прибережних районах, вражаючи на захоплених росіянами територіях аеродроми, склади постачання, райони базування та центри управління.

ATACMS "найближчим часом погіршить російську логістику в Україні. У довгостроковій перспективі Росії доведеться переглянути свою стратегію", – заявив високопосадовець з адміністрації президента США. Зрештою це може відкрити шлях до справедливого миру шляхом переговорів, вказано у статті.

В України зросте оборонний і наступальний потенціал

Російські аналітики визнають, що війська РФ втратили імпульс. Завдяки новій американській допомозі "можливе певне збільшення оборонного потенціалу України, а також наступального", вважає дослідник мозкового центру, пов’язаного з Російською академією наук, Дмитро Стефанович. Він додав, що на "символічному" рівні допомога США "явно підніме моральний дух українських збройних сил".

Ще один московський аналітик Василь Кашин попередив про новий військовий тиск на Росію: "Україна матиме додаткову високоточну зброю, яку застосовуватиме проти наших військ і нашої території".

Він додав, що нові засоби ППО для України "знову обмежать використання російської авіації", яка останніми тижнями завдавала ударів по електростанціях та інших об’єктах в Україні майже довільно.

Наскільки швидко Україна отримає нову зброю від США

Наскільки швидко нова американська зброя може бути доставлена до України? Експосол США в Києві Вільям Б. Тейлор-молодший вважає, що оскільки Пентагон заздалегідь розмістив боєприпаси та інші запаси на півдні Польщі, вони можуть надійти "за кілька днів". Представники американської адміністрації погоджуються, що деякі критично важливі артилерійські боєприпаси можуть бути доставлені навіть протягом годин, залежно від того, скільки вантажівок Україна зможе зібрати.

"Україні відчайдушно бракує систем протиповітряної оборони, і тут також дії Конгресу зменшать ймовірність катастрофи. Захист українського неба є складною проблемою, оскільки в країні поєднується система НАТО та радянської епохи. Рішення Конгресу дозволять швидко відправити американські перехоплювачі, а адміністрація Байдена намагається отримати радянське обладнання від країн-партнерів, які раніше були союзниками Москви", – йдеться в публікації.

Автор додає, що українська ППО також буде зміцнена програмою FrankenSAM, яку Пентагон називає адаптацією пускових установок радянського виробництва для використання американських ракет "земля-повітря". Цей гібридний експеримент вдався, сказав високопосадовець адміністрації США.

США закликають Україну використати допомогу, щоб протриматися до кінця 2024 року

Офіційні особи США закликають українців використати нову військову допомогу, щоб консолідувати свої лінії та протриматися до кінця 2024 року, а не поспішати з черговим контрнаступом, як торішній невдалий наступ у напрямку Азовського моря.

"Нам потрібно, щоб вони зміцнилися цього року, щоб мати можливість повернути територію наступного року", — сказав високопосадовець американської адміністрації.

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Попри всі проблеми, Україна не опинилася на межі краху

За словами російських аналітиків, незважаючи на всі пережиті останнім часом негаразди, Україна не опинилася на межі краху.

"Насправді не було провалів на фронті, немає покидання великих і навіть малих міст. Українські військовослужбовці масово не здаються в полон тощо", – йдеться у коментарі російського видання RTVI. Там додали, що Україна має "вражаючу кількість" військ у резерві.

"Росіяни настільки ж втомлені та деморалізовані, як і українці", – стверджує експосол США в Україні.

Хоча у Москві і Києві ширяться чутки про великий наступ Росії, Тейлор налаштований скептично: "Якби росіяни мали можливість прорватися, вони б зробили це" протягом місяців затримання пакета допомоги США.

"Завдяки президенту Байдену та сильній більшості обох партій у Конгресі – і, насамперед, сотням тисяч загиблих і поранених українців, які переживали найтемніші моменти – виживання незалежної України сьогодні має більш певний вигляд, ніж минулого тижня", – резюмував автор статті.

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер 23 квітня повідомив, що після підписання законопроєкту про допомогу для України американці доставлять нове озброєння через декілька днів.

Додамо, президент США Джо Байден заявив, що негайно підпише законопроєкт про допомогу Україні, тільки-но документ надійде до Білого дому.

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