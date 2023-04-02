"Вирішальних боїв не було": в ISW проаналізували російський "великий" наступ

Російським окупантам так і не вдалося до кінця березня повністю захопити Донецьку та Луганську області України. Саме цього від своїх військ вимагав президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 22 грудня минулого року очільник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Донецької області. А на початку лютого 2023 року росіяни розпочали зимову наступальну операцію на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна-Лиман. Однак, Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом і досяг лише незначних здобутків, збільшивши кількість мобілізованих.

Російські мілблогери стурбовані тим, що війська РФ змушені завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українського контрнаступу.

"Мілблогери розчаровані, що протягом зими не було вирішальних боїв, і зауважили, що РФ не зможе продовжувати наступальну операцію, якщо не зможе убезпечити Бахмут і Авдіївку в найближчі тижні", ‒ йдеться у повідомленні.

За словами бойовика так званої "ДНР" Олександра Ходаковського, невдачі під час наступу спричиняють втрати живої сили та викликають негативні настрої серед особового складу. Водночас він стверджує, що "дехто може намагатися повторити наступ з особистих причин".

Коментар Ходаковського, ймовірно, означає, що Герасимов переслідує особистий інтерес у повторенні наступу, щоб зберегти прихильність Путіна.

"Росії бракує бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж одного великого наступу в Донецькій і Луганській областях, а триваючі кампанії мобілізації в РФ та на окупованих територіях можуть свідчити про те, що Москва готується до нестачі резервів", ‒ наголошують в ISW.

Нагадаємо, в українській розвідці анонсований взимку "великий наступ" росіян назвали "пшиком". Окупанти агресорки РФ виявились нездатними до цього.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня. Він планується за декількома напрямками. Про які саме йдеться - невідомо.

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