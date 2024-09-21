Вирішальний тиждень: Зеленський відповів, коли закінчиться війна

Щоб зупинити російську агресію потрібно, щоб рішучість західних партнерів відповідала сміливості українців.

Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор і агресію та повернути нормальну безпеку в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 вересня.

За його словами, необхідною умовою для того, щоб це сталося, є рішучість західних партнерів, яка “має відповідати сміливості українців”.

“Відповідь на питання “Коли завершиться ця війна?” насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні! Може перемогти. Але разом з усім світом”, - наголосив український лідер.

Володимир Зеленський зазначив, що чітка стратегія української перемоги наступного тижня буде “на столі у партнерів”, зокрема у президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що важливими пунктами так званого плану перемоги, з яким український президент Володимир Зеленський наступного тижня ознайомить президента США Джо Байдена, стануть запрошення України до НАТО та зобов'язання Білого дому щодо постійного постачання сучасного озброєння.

Зеленський везе до США план перемоги! У чому ключ до завершення війни?

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