Вирішальний тиждень: Зеленський відповів, коли закінчиться війна

Щоб зупинити російську агресію потрібно, щоб рішучість західних партнерів відповідала сміливості українців.
Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор і агресію та повернути нормальну безпеку в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 вересня.
За його словами, необхідною умовою для того, щоб це сталося, є рішучість західних партнерів, яка “має відповідати сміливості українців”.
“Відповідь на питання “Коли завершиться ця війна?” насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні! Може перемогти. Але разом з усім світом”, - наголосив український лідер.
Володимир Зеленський зазначив, що чітка стратегія української перемоги наступного тижня буде “на столі у партнерів”, зокрема у президента Сполучених Штатів.
Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що важливими пунктами так званого плану перемоги, з яким український президент Володимир Зеленський наступного тижня ознайомить президента США Джо Байдена, стануть запрошення України до НАТО та зобов'язання Білого дому щодо постійного постачання сучасного озброєння.
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