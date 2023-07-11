Вирішення проблем з водою в Нікополі, Кривому Розі та Марганці: Шмигаль розповів важливі деталі

У Покрові вже проклали водогін та вирішили проблему з водопостачанням.

Уряд України працює над вирішенням проблеми водопостачання для мешканців південних регіонів. Почалося прокладання магістральних водогонів на Дніпропетровщині.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на Дніпропетровщині триває прокладання магістральних труб протяжністю понад 144 кілометри. До осені роботи мають бути завершені. Завдяки цим проєктам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть із водою.

“Є також перші проміжні результати. У місті Покров проклали водогін та відновили централізовану подачу води. Частково централізоване постачання відновлене в Нікополі, а також у семи громадах Криворізького району. Загалом Уряд виділив на ці роботи 1,5 млрд грн. Заслухав також голів ОВА щодо проблематики в освоєнні коштів, виділених на заходи з подолання наслідків теракту на Каховській ГЕС. Уряд зі свого боку готовий всебічно сприяти й допомагати областям, аби пришвидшити реалізацію проєктів із забезпечення людей водою”, - розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у трьох окупованих містах на півдні України пролунали сильні вибухи.

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