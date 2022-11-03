"Вирішення українського питання": The Times назвало двох людей, які переконали Путіна почати війну

Рішення про початок війни в РФ ухвалили наприкінці літа 2021 року.

Ідеологами війни проти України є секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков. Саме вони переконали Путіна почати повномасштабну війну проти України.

Про це пише The Times з посиланням на свої джерела.

Видання стверджує, що наприкінці літа 2021 року Патрушев та Бортніков ухвалили остаточне рішення про вторгнення на територію України. Ці представники силового блоку Кремля вважали, що Путіну вже 70 років, а тому за час його правління потрібно "вирішити українське питання" та "західну агресію". Силовики ухвалили рішення про завдання "вирішального військового удару" по Україні. Вони почали готуватись до війни та переконувати Путіна в її необхідності.

Видання вважає, що Шойгу був "виконувачем, що вагається". Більшість російських еліт не знала про початок війни. Давній друг родини Путіна у коментарі The Times розповів, що нібито більшість членів Радбезу РФ про початок війни дізнались 21 лютого. Ще одне джерело видання повідомляє, що йому російський олігарх Фрідман говорив, що ніякого вторгнення не буде, а Путін блефує.

Війна Росії проти України: плани РФ

Зранку 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупаційна армія рушила з Білорусі на українську столицю. Того ж дня РФ почала масовано обстрілювати Україну ракетами.

За словами голови української військової розвідки Кирила Буданова, остаточне рішення про вторгнення Путін ухвалив після обіду 23 лютого. Росіяни планували захопити в Україні владу та призначити на державні посади своїх гауляйтерів. Одним із кандидатів на пост президента повинен був стати втікач Янукович.

Росія також розглядала колишнього народного депутата Віктора Медведчука на посаду голови Верховної Ради після окупації України.

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