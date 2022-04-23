"Вірити в такі речі не хочеться": Зеленський вважає, що Росія може використати ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості застосування Росією ядерної зброї.
Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.
"Я не вважаю, що адекватна людина може використати ядерну зброю. Я вважаю, що це може бути використання людиною не загнаною в кут, а коли вона втратила зв'язок з реальністю, зі здоровим глуздом. Я вважаю, що по іншому оцінити використання ядерної зброї не можна. Я не вважаю, що це випадковість. Якщо керівництво РФ не втратить повністю зв'язок з реальністю і адекватність, вони не зможуть і не будуть використовувати ядерну зброю. Чи може це бути з боку РФ? - Може. Чи вірю я в це? - Вірити в такі речі не хочеться, скажу вам чесно", - зазначив Зеленський.
Читайте також:
- "Всі точно пристануть перед трибуналом": Зеленський - про покарання окупантів за воєнні злочини
- "Сатана - не самогубця": Арестович про ймовірність ядерного удару Росією
- "Вкрай складно, і в сучасних умовах майже неможливо": Данілов про відновлення ядерного статусу України