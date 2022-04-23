"Вірити в такі речі не хочеться": Зеленський вважає, що Росія може використати ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості застосування Росією ядерної зброї.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Я не вважаю, що адекватна людина може використати ядерну зброю. Я вважаю, що це може бути використання людиною не загнаною в кут, а коли вона втратила зв'язок з реальністю, зі здоровим глуздом. Я вважаю, що по іншому оцінити використання ядерної зброї не можна. Я не вважаю, що це випадковість. Якщо керівництво РФ не втратить повністю зв'язок з реальністю і адекватність, вони не зможуть і не будуть використовувати ядерну зброю. Чи може це бути з боку РФ? - Може. Чи вірю я в це? - Вірити в такі речі не хочеться, скажу вам чесно", - зазначив Зеленський.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.