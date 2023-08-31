"Вирізали всіх": окупант розповів про втрату 27-ї бригади ЗС РФ біля Сватового

Військовослужбовець РФ у перехопленій розмові повідомляє про успішні дії ЗСУ на фронті.

Російський окупант у розмові з дружиною розповідає, як у районі Сватового (Луганська обл.) вирізали їхню 27 бригаду (очевидно, йдеться про 27-му окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ).

Про це йдеться у перехопленні ГУР.

Окупант: "А ти не в курсі, що у нас з 27-ю бригадою?"

Дружина окупанта: "Ні, а що трапилося?"

Окупант: "Проблема. Вирізали всіх н**й. Це на Сватове"

Дружина окупанта: "Вирізали кого? Наших (росіян. – Ред.)?

Окупант: "Наших, наших. Нашу, 27-му бригаду вивели, але не всіх одразу. Залашилася одна рота. Небагато. Вони просто розслабилися, пр**бали. Знаєш що тебе виведуть, так потерпи. Набухалися напевно. От вони (українці. – Ред.) і просунулися на кілька кілометрів".