"Вирізали всіх": окупант розповів про втрату 27-ї бригади ЗС РФ біля Сватового

Військовослужбовець РФ у перехопленій розмові повідомляє про успішні дії ЗСУ на фронті.
Російський окупант у розмові з дружиною розповідає, як у районі Сватового (Луганська обл.) вирізали їхню 27 бригаду (очевидно, йдеться про 27-му окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ).
Про це йдеться у перехопленні ГУР.
Окупант: "А ти не в курсі, що у нас з 27-ю бригадою?"
Дружина окупанта: "Ні, а що трапилося?"
Окупант: "Проблема. Вирізали всіх н**й. Це на Сватове"
Дружина окупанта: "Вирізали кого? Наших (росіян. – Ред.)?
Окупант: "Наших, наших. Нашу, 27-му бригаду вивели, але не всіх одразу. Залашилася одна рота. Небагато. Вони просто розслабилися, пр**бали. Знаєш що тебе виведуть, так потерпи. Набухалися напевно. От вони (українці. – Ред.) і просунулися на кілька кілометрів".
Раніше у перехопленій розмові окупант розповідав, як його співслуживці посварилися через жінку і "один другому яйця за***шив.
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