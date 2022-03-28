Вірменія заперечила надання Москві винищувачів Су-30 "для використання в Україні"

У посольстві заявили, що інформація не відповідає дійсності.
25 березня з Вірменії до Росії "для використання в Україні" нібито вилетіли разом з вірменськими льотчиками чотири багатоцільові бомбардувальники Су-30.
Про це повідомив турецький ресурс Haber Global з посиланням на "розвідку" .
Своєю чергою посольство Вірменії в Україні заперечило правдивість публікації.
"Поширена Haber Global інформація про передання Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності", йдеться в повідомленні.
Раніше у Генштабі повідомили, що для відновлення боєздатності Росія планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії. Також Росія вербує на війну найманців у Сирії та Лівії.
Читайте також:
- Що таке Байрактар: основні характеристики, де використовується
- Озброєння ЗСУ
- Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують
- Що таке Javelin: характеристики, як і де використовують
- Літаки армії ЗСУ