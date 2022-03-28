Вірменія заперечила надання Москві винищувачів Су-30 "для використання в Україні"

Вірменія заперечила надання Москві винищувачів Су-30 "для використання в Україні"

У посольстві заявили, що інформація не відповідає дійсності.

25 березня з Вірменії до Росії "для використання в Україні" нібито вилетіли разом з вірменськими льотчиками чотири багатоцільові бомбардувальники Су-30.

Про це повідомив турецький ресурс Haber Global з посиланням на "розвідку" .

Своєю чергою посольство Вірменії в Україні заперечило правдивість публікації.

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"Поширена Haber Global інформація про передання Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності", йдеться в повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що для відновлення боєздатності Росія планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії. Також Росія вербує на війну найманців у Сирії та Лівії.

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