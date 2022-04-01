Вірменія запевняє, що не дозволить перекадання терористів в Україну через свою територію

Вірменія запевняє, що не дозволить перекадання терористів в Україну через свою територію

Пашинян обіцяє, що не дозволить перекидати терористів з Близького Сходу в Україну через територію Вірменії.

Вірменія не забезпечуватиме переміщення через свою територію бойовиків із Близького Сходу на війну в Україну.

Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від участі найманців-терористів у війні в Нагірному Карабаху два роки тому, ніколи не може сприяти переміщенню та розгортанню іноземних бойовиків-терористів в Україну через територію Вірменії", — зазначив Пашинян.

Зазначимо, що Вірменія перебуває в ОДКБ — військово-політичному союзі під контролем Росії. У січні 2022 року вірменські війська разом зі іншими збройними силами країн ОДКБ брали участь у вторгненні до Казахстану.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Раніше Путін благав країни ОДКБ надати Росії живу силу для продовження війни в Україні.

Нагадаємо, що Вірменія заперечила надання Москві винищувачів Су-30 "для використання в Україні".

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