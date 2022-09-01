Виробники "Байрактарів" представили нові військові безпілотники з деталями українського виробництва

Гендиректор компанії хоче провести технофестиваль в Україні, щоб українці створювали повністю свої бойові дрони.

У Туреччині представили нові військові безпілотники з деталями нашого виробництва, йдеться в ТСН.

"Акинджи" та "Кизил Ельма" уже називають майбутнім військової авіації. "Кизил Ельма", зокрема, має розвинену систему штучного інтелекту. Й окрім ударів, може придушувати системи протиповітряної оборони ворога.

Презентація відбулася на технологічному фестивалі в турецькому місті Самсун, де змагались у запусках ракет університетські команди.

Гендиректор компанії Халюк Байрактар поділився, що хотів би залучити до студентських змагань Азербайджан та Україну. І навіть провестп в Україні такий фестиваль після перемоги.

«Наша мета після перемоги провести технофест в Україні, в Києві! Може провезти технофест, аби українська молодь долучилася до створення власних бойових дронів як "Кизил Ельма"», - заявив він.

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