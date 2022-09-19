Вирва на 4 метри і вибиті вікна: з'явилися фото з місця ракетного обстрілу Південноукраїнської АЕС (відео)

Війська РФ в ніч проти 19 вересня обстріляли Південноукраїнську АЕС – ракета окупантів впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета РФ. Відбулося короткочасне відключення електролінії.

Про це інформує пресслужба "Енергоатому".

У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

"Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі", - зазначають в "Енергоатомі".

В "Енергоатомі" наголосили, що акти ядерного тероризму окупантів загрожують усьому світові. Там закликають негайно зупинити РФ, аби не допустити нової катастрофи.

На опублікованих фото видно, що від нічного вибуху ворожої ракети на ПАЕС утворилася вирва: її діаметр – 4 м, глибина – 2 м.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - наголосив президент України Володимир Зеленський.

Своєю чергою, голова Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що Росія - держава-спонсор тероризму, якій "потрібно давати по зубах" за ядерний шантаж. Він закликав офіційно визнати Росію терористичною країною.

"Ядерний шантаж від терористів, яких досі не визнали терористами. Потрібно давати по зубах. росія - держава-спонсор тероризму. Так, боягузлива. Так, примітивна і жалюгідна. Але це не спростовує того, що росія - терористи. Необхідно зафіксувати цей факт відповідним статусом", - йдеться в заяві Єрмака.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, о 00:20 армія РФ здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.

Як повідомлялося, після опівночі 19 вересня війська Росії обстріляли Миколаїв. Відомо про влучання у двір приватного будинку, зруйновано господарську будівлю; у декількох житлових будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлю. Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі.

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