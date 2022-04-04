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Вирви на дорозі, ворожі снаряди: журналісти показали, який вигляд має траса біля Демидова після "руского міра" (відео)

Вирви на дорозі, ворожі снаряди: журналісти показали, який вигляд має траса біля Демидова після "руского міра" (відео)

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Вирви на дорозі, ворожі снаряди: журналісти показали, який вигляд має траса біля Демидова після "руского міра" (відео)

ФОТО: скрин з відео

На побитій осколками трасі лежать ворожі снаряди, дитячі черевички, дорожні знаки, а також стоять покинуті автомобілі.

Населені пункти Київської області повністю звільнені від російських солдатів. Після того, як ЗСУ відкинули окупантів, видно жахливі наслідки "руского міра".

Журналісти "Слідство.Інфо" опублікували відео зі звільнених Демидова та Димера, що на Київщині.

"Загалом після себе росіяни лишили огидні сліди "руского міра" — руїни, вирви, брак продовольства і спогади про жорстокість "асвабадітєлєй", - підписали представники ЗМІ допис до відео.

На кадрах, опублікованих журналістами, видно побиту уламками трасу, на якій лежать ворожі снаряди, дитячі черевички, а також майже зруйнований міст. Обабіч траси ледь стоять нахилені дорожні знаки та понищені автомобілі, які покинули власники, втікаючи від російської армії.

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