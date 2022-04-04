Вирви від ракет, повністю знищені житлові будинки та дороги: який вигляд має звільнена від окупантів Стоянка (відео)

В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців.
У понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва.
Відео наслідків масштабних руйнувань армією РФ опублікувала пресслужба Офісу президента.
В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.
На опублікованих кадрах видно масштаби знищення Стоянки, що за 25 км від Києва. На Житомирській трасі стоять повністю згоріли, побиті осколками автомобілі. В самому селі видно вщент знищені житлові та промислові приміщення. На полях - величезні вирви від ракетних ударів окупантів. Деякі інфраструктурні об'єкти ще тліють досі.
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