Вірю, що дуже скоро: Резніков назвав ймовірні терміни закінчення війни

"Ми готові до переговорів із РФ лише на умовах України", наголосив Резніков.

Міністр оборони Олексій Резніков вірить, що Україні вдасться дуже скоро звільнити всі свої території і закінчити війну.

Такий оптимістичний прогноз міністр оборонного відомства сказав в інтерв'ю інтерв'ю NV.

"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги", - сказав Резніков.

Він виключив можливість підписання мирної угоди із Росією. Україна буде готова до переговорів із РФ після того, як Путін виведення всі війська та виплатить репарації та контрибуції.

"Український народ на це не піде, якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій ніхто не домовлятиметься... Третє - парламент України відображає думку народу. Тому всі наші партнери повинні розуміти: ми не йтимемо на компроміси. Так що нічого не зміниться за будь-яких обставин. Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція ми всі збігаємось, зради не буде", - запевнив він.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода, що війна із Росією триватиме доти, доки не звільнимо Крим. Втім, за його прогнозами, півострів повернеться додому найближчі 5-7 місяців.

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