"Вірю, що невдовзі Ви напишете про нашу перемогу": Кличко привітав Ліну Костенко з 92-річчям

"Вірю, що невдовзі Ви напишете про нашу перемогу": Кличко привітав Ліну Костенко з 92-річчям

Кличко зазначив, що щасливий особистому знайомству з Ліною Костенко.

19 березня 92-річчя відзначає Ліна Василівна Костенко, яку без перебільшення називають символом гідності, незламності та волелюбності українського народу. Українську поетесу, письменницю привітав зі святом мер Києва Віталій Кличко.

"Все своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу та принципи. А сьогодні її вірші – це теж зброя, яка надихає наших захисників, надихає та підтримує всіх українців", - написав Кличко у Telegram-каналі.

Кличко зазначив, що щасливий особистому знайомству з Ліною Костенко.

"Переконаний, незабаром Ви напишете про нашу перемогу!", - підсумував він.

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