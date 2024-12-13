Вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців: спецпредставник Келлог про Україну та РФ

Єдина людина, яка може закінчити війну Росії проти України, — це президент Дональд Трамп, і він це зробить, зазначив Кіт Келлог.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в України.

Про це заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox.

У Келлога запитали, чи змогли б США запросити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна до Вашингтона. А також провести там перемовини між ними.

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На що Келлог відповів, що не здивується, якщо Дональд Трамп зробить щось подібне.

"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок. Але коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, — це президент Дональд Трамп, і він це зробить", — заявив Келлог.

За словами спецпредставника, ідея зробити таку зустріч "дійсно дуже хороша".

"Тому я б сказав так, що я не виводив би нічого за межі можливого, що він це зробить, і це мене не здивує", — підкреслив Келлог.

Нагадаємо, 27 листопада обраний 47-й президент США Дональд Трамп призначив 80-річного американського генерал-лейтенанта Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

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