"Вісь зла" ще не була настільки очевидною": Подоляк – про постачання ракет КНДР до Росії

Михайло Подоляк повідомив, що РФ у межах відвертої геноцидної війни вперше завдала ударів по Україні за допомогою ракет, отриманих з Північної Кореї.

Російська Федерація вже не маскує свої наміри міфічною "денацифікацією" на тлі укладання договорів з Північною Кореєю та Іраном. "Вісь зла" ще ніколи не була настільки очевидною.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уTelegram.

"Жодного маскування вже не існує… Росія у межах своєї відвертої геноцидної війни вперше завдала ударів по території України за допомогою ракет, отриманих з… Північної Кореї. Маски остаточно знято. Московський режим більше не приховує своїх намірів, не намагається видати масштабну загарбницьку війну за міфічну "денацифікацію", - написав він.

Також читайте Які ракети Росія могла отримати від КНДР і може отримати від Ірану – аналіз Defense Express

Як зазначив Подоляк, російські терористи завдають удари по українцях ракетами, які отримали від країни, де громадян морять у концтаборах, а "вісь зла" ще ніколи не мала настільки карикатурно злочинного вигляду.

"Режим (Росі, - ред.), який мастить одяг опозиціонерів отрутою, об’єднався з деспотією (КНДР, - ред.), де неугодних чиновників розстрілюють із зеніток, і фанатиками (Іран - ред.), які вішають людей за інакшу сексуальну орієнтацію", - додав він.

За словами Подоляка, наразі питання полягає в тому, чи зможе проукраїнська коаліція укласти максимально дієвий союз, який поставить крапку в існуванні вищезгаданої "осі".

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні, заявили США. До такої ж угоди Москва близька з Іраном.

Росія традійно заперечує будь-які зброєві угоди з КНДР та Іраном. Доки звучать заяви політиків, північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до розширення виробництва ракет-носіїв у його країні. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію.

Читайте також: