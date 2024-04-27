Як Путін збирає союзників для протистояння Заходу – звіт ISW

На думку аналітиків, РФ, Китай, Іран та КНДР хочуть публічно продемонструвати свою військову та політичну співпрацю у своїй конкуренції та протистоянні із Заходом

Публічні зустрічі між офіційними особами з Росії, Білорусі, Китаю (КНР), Ірану та Північної Кореї різко зросли в останні дні.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зафіксовано принаймні 10 двосторонніх зустрічей високого рівня між 22 та 26 квітня, що підкреслює поглиблення багатостороннього партнерства цих країн. На думку аналітиків, держави поглиблюють партнероство, щоб протистояти Заходу.

Так, 26 квітня міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу взяв участь у зустрічі міністрів оборони Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, Казахстан. На полях зустрічі Шойгу зустрівся з міністром національної оборони КНР Донг Чжуном і підкреслив "безпрецедентний" рівень російсько-китайських відносин. Шойгу також зустрівся з міністром оборони Ірану і заявив, що Росія готова розширювати російсько-іранське військове та військово-технічне співробітництво.

Міністри оборони КНР та Ірану також провели двосторонню зустріч і закликали до посилення китайсько-іранської співпраці, зокрема в оборонній та військовій сферах.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін також зустрівся з міністрами оборони КНР та Ірану. Засідання ШОС 26 квітня – перше засідання ШОС для Ірану як країни-члена після приєднання до організації в липні 2023 року.

В ISW зауважують, що зустрічі ШОС є лише останніми в серії двосторонніх зустрічей між Росією, Білоруссю, КНР, Іраном і Північною Кореєю.

"Хоча деталі та результати цих різноманітних двосторонніх зустрічей незрозумілі, явне збільшення їх кількості та частоти є помітним і демонструє зростаюче бажання групи публічно продемонструвати свою військову та політичну співпрацю у своїй конкуренції та протистоянні із Заходом", – зазначають аналітики.

Раніше глава МЗС Китаю заявив, що у відносинах зі Сполученими Штатами Америки наростають проблеми, адже Вашингтон погрожує Пекіну санкціями через підтримку агресорки Росії.

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