Висадка українського десанту в Крим: захопливе відео і деталі операції від ГУР

Українські бійці вступили в запеклий бій з росіянами на на Тендрівській та Кінбурнській косах

Вчора, 4 жовтня, стало відомо, що українські спецпризначенці знову десантувалися на територію Криму, де вступили у бій з російськими окупантами.

У ГУР показали захопливі кадри операції і розповіли про деталі висадки.

Розвідники підрозділу спецпризначення "Артан" ГУР Міноборони України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

За інформацією ГУР, українські бійці вступили в запеклий бій з росіянами на на Тендрівській та Кінбурнській косах, завдавши окупантам значних втрат.

На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму спецпризначенці "Артану" також провели бій на морі ― противник спробував переслідувати українців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом", ― запевнив командир "Артану" Віктор Торкотюк.