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Висадка українського десанту в Крим: захопливе відео і деталі операції від ГУР

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Висадка українського десанту в Крим: захопливе відео і деталі операції від ГУР

Українські спецпризначенці на шляху до Криму / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Українські бійці вступили в запеклий бій з росіянами на на Тендрівській та Кінбурнській косах

Вчора, 4 жовтня, стало відомо, що українські спецпризначенці знову десантувалися на територію Криму, де вступили у бій з російськими окупантами.

У ГУР показали захопливі кадри операції і розповіли про деталі висадки.

Розвідники підрозділу спецпризначення "Артан" ГУР Міноборони України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

За інформацією ГУР, українські бійці вступили в запеклий бій з росіянами на на Тендрівській та Кінбурнській косах, завдавши окупантам значних втрат.

На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму спецпризначенці "Артану" також провели бій на морі ― противник спробував переслідувати українців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом", ― запевнив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Українські спецпризначенці висадилися в Криму: у ГУР показали відео

Українські спецпризначенці висадилися в Криму: у ГУР показали відео

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, що внаслідок операції є втрати серед українських захисників, проте вони "не співмірні з російськими".

Зауважимо, що це - не перша висадка українського десанту в Криму. На День Незалежності цього року стало відомо про висадку десанту в районі населених пунктів Оленівка і Маяк на мисі Тарханкут. За словами Юсова, втрат серед особового складу з боку України не було, але були втрати з боку противника.

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Дата публікації
Перегляди
1912
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