Вищий офіцерський склад: скільки генералів залишили службу через стан здоров'я

Інформація була зібрана за період з 24 лютого 2022 року по 1 серпня 2024 року.

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням комунікацій Збройних Сил України, з початку повномасштабної війни 41 особу вищого офіцерського складу було звільнено зі служби в армії через стан здоров’я.

Це дані були отримані у відповідь на запит Радіо Свобода.

Згідно з інформацією Кадрового центру Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року з армії було звільнено 41 високопосадовця через проблеми зі здоров’ям.

Повідомляється, що за цей період на службу було призначено одного офіцера вищого рівня. До цієї категорії належать військові, які займають ключові командні посади або мають високі звання, такі як генерал-майор, генерал-лейтенант чи генерал-полковник.

Запит видання стосувався кількості генералів, які були переведені в запас на основі рішень військово-лікарських комісій під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, комісія Верховної Ради встановила, що чоловіки у віці 55–60 років можуть бути визнані здатними до військової служби лише за умов певних обмежень.

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