Вищий пілотаж: окупанти не встигають фіксувати українських пілотів на радарах - перехоплення СБУ

Окупант також підтверджує, що армія РФ продовжує активно застосовувати заборонені види озброєнь.

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупанта з батьками, який розповідає, як "майстерні" росіяни просто не встигають фіксувати українських пілотів на своїх радарах під Херсоном.

"Ми сидимо, слухаємо переговори. І там кажуть, ну наші зенітники: готовність номер 1, скоро прилетять, протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне повідомлення: вони вже відпрацювали по нам і полетіли. Все, відбій", - розповів про "успіхи" батькам окупант.

Ворог продовжує активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси. Про це також розповів російський загарбник.

"Фосфором їх хр*начим, с**а. Фосфори, касети… Взагалі плювати… Там все плавиться… Зате вночі гарний вигляд має…", – зізнається загарбник.

СБУ системно фіксує порушення окупантами законів і звичаїв війни. За цією статтею СБУ відкрила уже понад 7 тис. проваджень.

Нагадаємо, СБУ викрила ще 5 колаборантів, які співпрацюють з РФ на окупованих територіях.

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