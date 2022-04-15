Виші відновлюють навчання: дехто в іншому місті, а хтось онлайн

Освітяни кажуть, що це їхній особистий фронт

Російські окупанти воюють із університетами в Україні. Там, де тривали активні бойові дії, пошкоджені щонайменше 14 університетських будівель і ще одна знищена. Рашисти обстрілювали виші та скидали на них авіабомби. Та попри це в 17 областях України вищі навчальні заклади вже відновили свою роботу.

Про це йдеться в ТСН.

Від Маріупольського державного університету подекуди залишилися лише стіни. Рашисти атакували виш і з неба, і з землі –«Градами», великокаліберними гаубицями та авіабомбами. «Відновити це буде дуже важко, але будемо відновлювати обов'язково після перемоги», - кажуть працівники.

До повномасштабного вторгнення Росії в університеті навчалися майже дві з половиною тисячі студентів. Поки що на зв'язок не вийшла навіть половина з них. Невідомою залишається доля також півтори сотні співробітників. «Найважливіша і найголовніша задача - ми збираємо інформацію, реєструємо всіх викладачів, співробітників, студентів, які виїхали з Маріуполя. Хто не зміг ще виїхати, намагаємося допомагати, зараз дуже складно це робити, бо зв'язку взагалі ніякого нема», - кажуть директораті.

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До навчання університет планує повернутися із 18 квітня. От тільки поки що не у своєму рідному Маріуполі. Усі сервери, документи та електронні ключі з міста вивезли ще 24 лютого вранці. І зараз саме вирішують - в якому місті тимчасово розташуються.

Харківський університет імені Каразіна. Два головні корпуси розташовані на площі Свободи, по якій 1 березня рашисти завдали ракетного удару. Вибуховою хвилею вибило чотири сотні вікон. А наступного дня ворожий снаряд влучив в один із корпусів.

Зараз майже не залишилося неушкоджених корпусів та будівель університету. Російські загарбники знищили їх регулярними авіаударами та артобстрілами. Але попри це вже два тижні у виші триває дистанційне навчання. Практичні завдання та заняття в лабораторіях перенесли на наступний навчальний рік. А випускникам, які не мають можливості дописати диплом, дозволили замість нього скласти атестаційний іспит.

«Зараз немає розкладу, зараз у нас «гугл-класи», там викладачі викладають свої лекції, і студенти мають можливість з'єднатися, коли в них є Інтернет, вони знаходяться в безпечному місці», - кажуть викладачі.

Натепер свою роботу відновили університети вже в 17 областях України. Цього тижня до навчання повернувся, зокрема, і Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Щоправда, поки теж дистанційно. «Це наша відповідь, це наш фронт, освітянський, щоб ми продемонстрували життя в Україні йде, Україна розвивається, Україна обороняється, перемагає і демонструє зразки мирного життя, а освіта - це зразки мирного життя», - кажуть в установі.

Як освітній фронт тримає свою оборону

До навчання тут уже доєдналися кілька десятків студентів із інших вищих навчальних закладів.

«Найголовніше, на чому ми наполягаємо - це гнучкість і максимальне використання асинхронних процесів, тобто якщо не може заняття бути проведене в цей час, можна його перенести на інший, якщо не може бути проведене сьогодні, перенести його на завтра», - додають у закладі.

До тих студентів, які зараз повноцінно навчатися не можуть у Міністерстві освіти та науки просять керівництво вишів ставитися лояльно.

«Є деякі предмети, де є передсесійний період, але вони враховуються вже в сесію і, наприклад, через два тижні я вже маю здати якісь матеріали, а в мене тупо немає часу. Я фізично не можу», - пояснюють студентка.

Анна студентка 3-го курсу. Від початку повномасштабної війни вона займається волонтерством. Шукає, домовляється, приймає вантажі, фасує їх і розвозить. «Зараз це займає майже цілий день, тому що ми, наприклад, зібрали і повезли куди треба, якщо в нас приїжджає вантаж, це цілий день», - каже дівчина.

Студенти волонтерять, захищають Україну в складі Збройних сил та тероборони. Є ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях. А хтось не може навчатися через свій психологічний стан. «Ми даємо можливість індивідуального графіку навчання, переносу свого навчального плану на пізніший термін, тому максимально будемо враховувати стан людини і потреби людини.

Але попри все освітні заклади мають працювати - запевняють в Міністерстві освіти. Це їхній фронт і вони мають тримати оборону.

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