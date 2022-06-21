"Вишки Бойка" досі не можуть загасити: росіяни бідкаються, українці розводять руками

У Чорному морі палають видобувні платформі, відомі українцям як "вишки Бойка", які агресор привласнив іще 2014 року, і це стало новиною номер один у Росії.

Цілий день окупант не може їх загасити, рашисти в один голос твердять - вишки ці були цивільним об'єктом, водночас дані українських військових свідчать, ще з 2017 військо ворога активно використовувало їх для своїх потреб. Та жодних заяв, про те, що Україна причетна до подій із вишками, немає, йдеться в ТСН.

Червоні точки на загальнодоступній карті NASA – означають пожежі у Чорному морі. Російська пропаганда ще вранці повідомила, плавучі видобувні платформи у Чорному морі обстріляні, і що пожежу загасити не вдається.

Ці бурові установки не раз ставали героями новин. Їх закупили у 2011-2012 роках за завищеними цінами у підставних компаній, коли Юрій Бойко очолював міністерство енергетики. Звідти і назва "вишки Бойка" Під час окупації Криму Росія банально вкрала це устаткування. І тривалий час безконтрольно використовувала за призначенням для видобутку. Наші прикордонники не раз намагалися підійти до вкрадених бурових, і натикалися на російські фрегати, що блокували їх підхід. Утім, ще 2017 на вишках помітили нетипове обладнання.

Із початком повномасштабної агресії ворог почав нарощувати на вишках кількість військового обладнання.

«Там були розміщені відповідні гарнізони — це такі невеликі військові об'єкти… Там є, чи були сили ППО, деякі види озброєння, також [засоби-ред] радіоелектронної боротьби, розвідки. Ці об'єкти допомагали ворогові виконувати певні функції, у тому числі з блокування української частини Чорного моря», - зазначає Сергій Братчук.

Це дозволяло російському флоту тримати контроль над чорниморською акваторією. Та після знищення флагмана ЧМФ - крейсера Москва - вишки мали стати доповнюючим елементом куполу протиповітряної оборони, із головним центром на острові зміїний.

Україна поки не заявляла про обстріл вишок, водночас експерти кажуть – це був би логічний крок, аби запобігти можливій спробі рашистів висадитися на одеському узбережжі та пробити сухопутний коридор до Придністров’я. Також жодних зауважень щодо такої атаки навіть із погляду іноземних партнерів не могло б бути, бо фактично Україна атакувала своє майно.

Водночас із втратою платформ у морі і радіолокаційного обладнання на них, Росія остаточно позбавилась можливості накрити акваторію своїм купол ППО та провести повномасштабний і наступ на Одещину із моря.

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