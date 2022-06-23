"Вишки Бойка" продовжують горіти після удару: свіжий знімок з супутника

Станом на 23 червня біля окупованого Криму триває пожежа на захоплених Росією бурових платформах українського "Чорноморнафтогазу" – так званих "вишках Бойка".
Відповідну пожежу зафіксували на фото супутники NASA.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
На зображеннях NASA є фільтр для виявлення вогню. Він використовується для відстеження лісових пожеж у мирний час, але під час війни може виявляти й місце бойових дій.
Нагадаємо, 20 червня кримські окупанти заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі. Загарбники повідомляли про поранення трьох людей.
Україна ще не підтверджувала і не спростовувала своєї причетності до удару по платформах.
Як пояснив генерал-лейтенант Ігор Романенко, ці вишки не використовувалися за призначенням, натомість там перебували диверсійні сили РФ, а також засоби розвідки та моніторингу за повітряним і морським простором.
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