"Вишки Бойка" вже місяць горять після удару в Чорному морі (фото)

Станом на 21 липня ось уже місяць палає пожежа на буровій платформі, відомій як "вишка Бойка", яку було зруйновано в Чорному морі у червні.

Про пожежу, яка триває на місці атаки, свідчать супутникові знімки.

Про це співробітник зі зв’язків зі ЗМІ у відділі зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва Брейді Афрік повідомив у Мережі.

"На буровій платформі, зруйнованій у Чорному морі місяць тому, досі горить паливо", – написав Афрік.

A drilling platform struck in the Black Sea a month ago is still burning off fuel. https://t.co/RtwAAQCB7G pic.twitter.com/9jsVSDyUV5 — Brady Africk (@bradyafr) July 21, 2022

Нагадаємо, 20 червня окупанти заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі. Загарбники повідомляли про поранення трьох людей.

Україна так і не підтвердила, але й не спростувала свою причетність до атак по платформах.

Як пояснив генерал-лейтенант Ігор Романенко, ці вишки не використовувалися за призначенням. Насправді там перебували диверсійні сили РФ, а також засоби розвідки та моніторингу за повітряним і морським простором.

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