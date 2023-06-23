"Вишукують те, що додасть їм натхнення": Гуменюк про нічну атаку росіян

Сьогодні повітряна тривога в усіх областях України була оголошена приблизно 02:33. До цього Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет Х-101 або Х-555 російською авіацією, які рухалися в бік південних/східних регіонів України. Після того як ракети залетіли на територію України, вони маневрували і їх фіксували в різних областях.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері всеукраїнського телемарафону повідомила про мету окупантів.

"Ворог продовжує використовувати пошукову роботу в тактиці щодо максимального ураження. Вони вишукують те, що додасть їм натхнення, додасть результативності, але поки що їх пошуки абсолютно порожні. Вони намагалися атакувати з різних напрямків, використовуючи авіацію і обходячи наші системи протиповітряної оборони, зокрема на півдні. Знову використовували тимчасово окуповану територію Херсонщини, щоб провести ракети максимально довгим шляхом непоміченими і недосяжними, але їх все одно наздогнали, судячи зі звіту Повітряних сил.

Наша протиповітряна оборона не працювала цієї ночі в сенсі вибуховому, але працювала пильнуючи. І після того, як відбій по всіх територіях, знов Одещина отримала сигнал повітряної тривоги в зв'язку з активністю невідомих безпілотних літальніих апаратів. Цілком ймовірно, що ворог з моря намагається розвідати ситуацію і зробити висновки для майбутніх цілей", - сказала вона.

Що відомо про нічну атаку 23 червня

Уночі 23 червня російські окупанти націлили 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 на військовий аеродром у Хмельницькій області — всі збила протиповітряна оборона.

Росіяни випустили ракети із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс близько опівночі з Каспійського моря.

Крім того, Повітряне командування повідомляло про ворожі дрони-камікадзе Shahed у Запорізькій області.

Також зазначимо, що моніторингові канали повідомляли про обстріл Запоріжжя ракетами С-300. Місцеві жителі також опублікували відео, на якому можна почути один із вибухів.