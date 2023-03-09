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Вісім безпілотників та 81 ракета: у Залужного розповіли про нічну масовану атаку ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Вісім безпілотників та 81 ракета: у Залужного розповіли про нічну масовану атаку ворога

Фото: Associated Press

Вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Вночі проти 9 березня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

Про це повідомили на офіційному каналі Головнокомандувача Збройних Сил України.

Запуск ракет різного базування:

  • 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
  • 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Українськими захисниками із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе. Також внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Ракетна атака вночі 9 березня

Внаслідок ракетного удару росіян по Києву пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Постраждало троє людей, двох із них шпиталізували медики.

Окупанти під час повітряної атаки використали балістичну ракету "Кинджал". Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури. Всі служби наразі працюють на місці.

У Золочівському районі Львівської області ракета окупантів впала у житловій зоні. Кількість загиблих зросла до п‘яти.

Також війська РФ атакували безпілотниками Shahed Житомир. В місті поки що немає води. Також немає світла у більшості будинків. Загалом в регіоні 150 тисяч мешканців залишилися без електрики.

У небі над Одещиною підрозділ протиповітряної оборони збив шість ракет та один безпілотник. Втім, внаслідок ворожого удару пошкоджено декілька ліній електропередач та опору. 

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Дата публікації
Перегляди
7170
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