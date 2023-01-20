Вісім областей України були під вогнем РФ, є загиблі та поранені: яка ситуація у регіонах 20 січня

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба, ніч та ранок 20 січня у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 20 січня.

Сумська область

Російські військові ввечері 19 січня із мінометів обстріляли Краснопільську громаду. 8 мін вибухнули на нашій території. А також скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. Водночас ніч в області минула спокійно.

Чернігівська область

Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. З 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район н. п. Бучки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Запорізька область

Запорізька земля пережила черговий "рекорд" ворожих атак - лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об'єктів.

Харківська область

Минулої доби ворог продовжував здійснювати удари по прикордонних населених пунктах області.

З мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп'янськ та ін. У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев'ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди. У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.

Обійшлося без постраждалих.

Миколаївська область

Вчора, 19 січня, о 08:07 та 13:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Херсонська область

За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки.

Минулої доби через російську агресію загинула одна людина, троє жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Донецька область

За 19 січня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще троє людей в області зазнали поранень.

Луганська область

Ворог за минулу добу обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області. Також гатив по Стельмахівці та Новоселівському.