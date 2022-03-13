Вісімнадцята доба героїчної боротьби України проти окупантів: яка ситуація на фронтах станом на вечір 13 березня

Вісімнадцята доба героїчної боротьби України проти окупантів: яка ситуація на фронтах станом на вечір 13 березня

З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва.

Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння українського народу проти російських окупантів, які прийшли на українські землі.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оновлену інформацію щодо ситуації на фронтах.

"Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ", - зауважують в Генштабі ЗСУ.

З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва. Не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Окріс цього, ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави.

"В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства", - йдеться у повідомленні.

На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони.

ТСН.ua

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