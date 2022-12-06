Висміювала полонених військових: у НАУ проведуть службове розслідування щодо заступниці декана

Ірина Лесь втрапила у гучний скандал через те, що жорстко та цинічно висміяла полон парамедикині з "Азовсталі" Катерини Поліщук із позивним "Пташка". Сама Лесь відхрестилася від свого коментаря, заявивши про кібератаку.

Заступниця декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету Ірина Лесь втрапила у гучний скандал через свої висловлювання. Лесь жорстко та цинічно висміяла полон парамедикині з "Азовсталі" Катерини Поліщук із позивним "Пташка".

Відповідаючи на коментар про те, що "Пташка" пройшла жахливий полон, Лесь написала: "Жахливий полон... Плюснула кілограмів 12 і така щаслива інтерв'ю рашківським каналам давала", супроводивши свої слова саркастичним емодзі.

За це Лесь миттєво захейтили в Мережі – користувачі вимагають від керівництва НАУ її звільнення.

Фото: із соцмереж

Пізніше викладачка відхрестилася від свого коментаря, заявивши про кібератаку.

У НАУ проведуть службове розслідування щодо заступниці декана.

На офіційній сторінці НАУ ректорат опублікував свою позицію.

"Адміністрація університету наразі з’ясовує деталі інциденту та встановлює, чи дійсно заступник декана Факультету міжнародних відносин з виховної роботи НАУ Лесь Ірина Олександрівна є автором дописів на сторінці Катерини Поліщук. З метою проведення власного розслідування в НАУ створено комісію, яка вивчає наразі факти та докази щодо вказаного інциденту", – йдеться на офіційній сторінці НАУ у Facebook.

Зазначимо, станом на сьогодні всі сторінки Ірини Лесь в соцмережах заблоковані і видалені.

Нагадаємо, нещодавно сторінку "Пташки" заблокували в Instagram. Катерина припустила, що причиною цього могло стати те, що вона висвітлювала правду про війну в Україні. Утім, незабаром сторінку захисниці розблокували.

Випити кави посеред мирного Києва – про що мріяла Пташка в полоні?

Читайте також: