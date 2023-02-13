"Виснажені війною в Україні": НАТО закличе держави-члени збільшити запаси боєприпасів

Ймовірно, що НАТО попросить своїх членів збільшити свої запаси боєприпасів. Оскільки, союзники продовжують постачати зброю Києву навіть після року кризи.

Про це інформує Reuters.

Як зазначає видання, багато країн НАТО не досягли цільових показників альянсу щодо накопичення запасів ще до повномасштабного вторгнення в Україні. Зокрема, через те, що офіційні особи вважали війни на виснаження з великомасштабними артилерійськими битвами уже неможливими.

«Якби Європа боролася з Росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за кілька днів», — сказав Reuters європейський дипломат.

Офіційний представник на умовах анонімності повідомив виданню, що НАТО щойно завершило надзвичайне обстеження запасів боєприпасів.

Також читайте Категорично відмовився від мобілізації: на Черкащині судитимуть офіцера запасу

«Ті цілі НАТО (боєприпаси), які ми поставили, і кожен союзник має конкретну ціль, вони здебільшого не досягалися (до війни в Україні)», – сказав чиновник.

Через це, ймовірно, НАТО підвищить цільові рівні запасів боєприпасів для своїх членів, повідомило джерело.

«Я був би вражений, якби цілі… не були збільшені», — сказав представник НАТО.

Наразі невідомо скільки патронів залишилося на західних військових інвентарях. Те саме стосується цільових показників НАТО щодо накопичення запасів, які є специфічними для кожної країни-члена та є одним із найбільш збережених секретів альянсу.

"Це може, наприклад, означати, що певний союзник може мати одну бронетанкову дивізію – приблизно від 10 000 до 30 000 військовослужбовців – повністю екіпіровану та боєприпасами, здатну вести бойові дії з певним рівнем інтенсивності протягом певного часу. Враховуючи всі ці умови, країна повинна буде забезпечити певну кількість боєприпасів, танків, гаубиць і всього іншого, що може знадобитися для виконання вимог НАТО", - додав представник.

За його даними, лише Німеччині не вистачило 20 мільярдів євро (21 мільярд доларів) для досягнення мети НАТО перед вторгненням.

Представник НАТО зазначив, що найбільшим недоліком є бойові вирішальні боєприпаси, починаючи від 155-мм снарядів, які використовуються в гаубицях, до ракет HIMARS і боєприпасів для систем ППО, таких як IRIS-T, Patriot і Gepard, які активно використовуються українськими військами.

Очікується, що рішення щодо цілей накопичення будуть прийняті під час зустрічі лідерів НАТО на саміті в Литві в середині липня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі заявив, що війна в Україні виснажує запаси боєприпасів країн-союзників - темпи виробництва перевищують темпи витрат.

"Поточні темпи витрат боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Наприклад, час очікування великокаліберних боєприпасів збільшився з 12 до 28 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлені лише через два з половиною роки. Нам необхідно нарощувати виробництво і виробничі потужності", – сказав він.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що повторний наступ Росії на Україну вже почався. Він наголосив, що це свідчить про те, що Путіну не потрібен мир.

Читайте також: