Виснаження України та створення резервів: у розвідці пояснили часткову мобілізацію в РФ

Через значні втрати російської армії, влада змінює свою риторику щодо війни проти України.

Володимир Путін, сьогодні, 21 вересня, оголосив про початок часткової мобілізації в Росії з декількох причин.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії".

Так, за словами представника Головного управління розвідки МО України Вадима Скібіцького, Росія оголосила мобілізацію для того, щоб виконати три найголовніші умови:

забезпечити розгортання додаткових з'єднань та частин;

створити необхідні резерви;

спробувати виснажити Україну.

Також, за словами Скібіцького, так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України необхідні Кремлю для того, аби змінити риторику й подавання ситуації щодо війни.

"Якщо агресор приєднає ці території до Росії, вони вже будуть говорити, що Україна веде наступ на території Російської Федерації. І це вже буде зовсім інша подача ситуації саме для внутрішнього використання. Тоді вони зможуть спокійно говорити, що Україна нападає на російські території і тому їх необхідно захищати, зокрема шляхом мобілізації", - поясним представник ГУР.

Нагадаємо, Путін оголосив часткову мобілізацію, експерти пояснили її наслідки для України та РФ.

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