Виснажити противника та наростити бойовий потенціал: Наєв розповів про плани ЗСУ на рік

Керівництво РФ не залишає спроб встановити контроль над всією територією України. Противник продовжує проведення наступальних дій на окремих напрямках з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Основні зусилля ЗСУ та інших складових Сил оборони України в 2023 році будуть спрямовані на стримування подальшого просування та недопущення захоплення противником нових територій України. Нам необхідно, по-перше, виснажити противника та нанести йому максимальні втрати в живій силі та техніці. По-друге, наростити власний бойовий потенціал та створити умови для проведення наступальних дій з метою звільнення окупованих територій. Також ми будемо продовжувати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях північного та південно-західного напрямків", - сказав він.

Наєв зазначив, що для виконання цих завдань та ефективного протистояння переважаючим силам противника – як кількісно, так і за оснащенню озброєнням – потрібно продовжити ведення активних оборонних дій Силами оборони, своєчасно проводити ротацію та відновлення їхніх підрозділів та частин. Крім того, треба продовжити роботу з підвищення бойових спроможностей Сил оборони України, створюючи нові частини та підрозділи, які складатимуть основу ударних угруповань.

"Діючі частини та підрозділи необхідно оснастити і переоснастити новітніми зразками озброєння та військової техніки як власного виробництва, так і виробництва країн-партнерів. Паралельно з постачанням новітніх бойових систем необхідно активно проводити підготовку особового складу із залученням військових фахівців країн-партнерів", - додав він.

Раніше Наєв повідомив, що на сьогодні в російських окупантів недостатньо сил і засобів для того, щоб розпочати наступ на ділянках, крім Луганської та Донецької областей. При цьому вони показуватимуть видимість наступальних дій на Запорізькому напрямку, але це далеко не зайде.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що загальний весняний наступ Росії наближається до кульмінації. Російські війська не можуть завершити тактичне захоплення Бахмута, тож наступ групи "Вагнера" в районі цього міста на Донбасі, ймовірно, також наближається до кульмінації.

Початок війни, реакція Залужного, провал бліцкригу Кремля та стратегія ЗСУ - інтерв'ю з Наєвим

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