Виснажувати Росію потрібно не тільки на фронті: легендарний комбат розкритикував тих, хто “на перекурі”

На його переконання, Україні зрештою вдасться повернути усі території до кордонів 1991 року.

Герой України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, командир легендарного батальйону К2 Кирило Верес вважає, що усі українці повинні докладати зусилля для того, щоб виснажити Російську Федерацію, і робити це потрібно не тільки на фронті.

Про це він сказав в ефірі “24 каналу”.

"Хай хлопці, хто хакери, валять їхню ту систему, інформаційно і медіа хай валять там. Хай валять на всіх фронтах, щоб вони не знали звідки полетить. Тоді буде дієво. А коли валять тільки військові, а всі [інші] на перекурі - це не бій", - наголосив Верес.

Також читайте Від кого залежить реалізація Плану перемоги – Зеленський відповів

На його переконання, Україні зрештою вдасться повернути усі території до кордонів 1991 року, при цьому росіяни самі все віддадуть.

"Але для цього має пройти якийсь відтинок часу і мають зробити якісь дії. Силою усе це ми не заберемо. У нас не вистачить просто сили. У нас що, увесь блок НАТО воює? Ні, ми воюємо тут самі. Якби тут був увесь інший світ - це було би інше питання", - сказав Верес.

Легендарний комбат наголосив, що Силам оборони України насамперед треба стабілізувати лінію фронту, перестати втрачати українську територію, мінімізувати українські втрати і завдавати ворогу постійних максимальних втрат, а потім - йти у наступ щось повертати.

Нагадаємо, Україна отримає можливість розпочати новий масштабний контрнаступ наступного 2025 року з новою технікою, яку вона отримує, і бригадами, які вона формує.

Пішов у СЗЧ публічно! Правоохоронці затримали військовослужбовця!

Читайте також: