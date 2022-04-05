"Висновки будемо робити, коли переможемо": Зеленський розповів, як під час війни себе проявили олігархи

Очільник української держави висловив вдячність бізнесу, який допомагає українцям.
Президент України Володимир Зеленський розповів, як під час війни себе проявили українські олігархи та підприємці.
Про це він сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.
"Щодо бізнесу, складно сказати. Є люди, які виїжджали з грошима, ви це знаєте. І багато людей таких було. І неприємно, що серед таких людей, були люди, які є, чи були депутатами Верховної Ради, або їх родичі виїжджали з грошима. Це найнеприємніша частина цієї нашої розмови. Ми знаємо, хто виїжджав, розуміємо прекрасно. Є підприємці, які ховалися за тією, чи іншою діяльністю, наче б то заради України, виїжджали за кордон, незважаючи на свій вік. Як до цього ставитись? Я ставлюсь позитивно до українського бізнесу, тому що багато середнього бізнесу просто на рівні волонтерства, бажання віддати не щось, а віддати все. Навіть щось для себе не залишати. Просто віддавали людям без черг, як могли. Цим всім людям я дуже вдячний!", - заявив Зеленський.
Водночас президент додав, що олігархи проявили себе кожен по-різному.
"Олігархи вели себе по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо. Абсолютно по-різному: як і позитивно дехто, хто неочікувано став героєм, а хтось перестав бути міцною людиною, по-різному", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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