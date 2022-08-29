Висновки МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій АЕС можуть стати приводом для вступу НАТО у війну - Плачков

Те що чинять окупанти на ЗАЕС не має аналогів в історії світу.

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії найближчими днями попрямує до Запорізької атомної електростанції.

Саме від МАГАТЕ залежить, чи втрутиться НАТО у війну, щоб захистити світ від ядерного вибуху.

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков у інтерв'ю для YouTube-каналу ТСН надав сценарій подій після висновку МАГАТЕ на ЗАЕС.

"До ЗАЕС невдовзі приїде місія МАГАТЕ - представники різних країн (Македонія, Китай та ін). Делегація більш-менш збалансована. У керівника Рафаеля Гроссі дуже велика відповідальність. Я сподіваюся, що оцінка буде об'єктивною. У разі великої загрози, США та європейські країни розглядатимуть дії росіян, як ядерний шантаж, загрозу на рівні використання ядерної зброї", - зазначив Іван Плачков.

Наразі армія окупантів обстрілює Енергодар. За словами ексміністра, удари завдають для залякування місії та перешкоджання візиту представників.

Експерт також надав найгірший сценарій для Росії, якщо МАГАТЕ підтвердить ядерний шантаж на рівні НАТО,

"Ми вже маємо ядерний шантаж. Якщо росіяни спровокують ситуацію із викидом радіації, це буде сприйматися як використання ядерної зброї. Про це йдеться в уставі НАТО. А якщо буде використана ядерна зброя, тоді розпочнуть військові дії країни-члени НАТО. Фактично НАТО втрутиться у війну", - сказав експерт.

Він додав, те що чинять окупанти на ЗАЕС поки не має аналогів.

"Такий ядерний шантаж здійснюється вперше в історії і може стати початком подібного тероризму у світі", - сказав Плачков.

Тим часом окупантів, які перебували на ЗАЕС, забрали до реанімації з ознаками променевої хвороби.

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