Висока небезпека авіа- та ракетних ударів і наступ окупантів на фронті: головне зі зведення Генштабу

Наступальних угруповань поблизу кордону з Білоруссю не зафіксовано, ситуація контрольована, наголошують у Генштабі.

Зберігається висока небезпека російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Тим часом ворог продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти, а саме:

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

ворог обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.

вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської. На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.

постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль і Времівка Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

Ситуація поблизу кордону з Білоруссю

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас тривають обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області, Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

Втрати ворога та вербування в'язнів

Росія продовжує зазнавати втрат. Так, за інформацією Генштабу, в Біловодську Луганської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил РФ. Тому для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області російської федерації було завербовано до 1000 найманців.

У Генштабі зауважили, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 ударів по районах зосередження ворога та 1 - по позиції його ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, в ЗСУ назвали напрямок, де російські військові можуть несподівано атакувати.

Масований обстріл росіян: шквальним вогнем ворог атакує Херсонщину і Сумщину

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