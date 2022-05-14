Високий рівень колаборації поліції в Мангушському районі здивував навіть росіян

Донедавна українські поліцейські тепер працюють в фільтраційних таборах ворога.

Українські поліцейські стали колаборантами і разом із російськими спецслужбами тепер працюють у фільтраційних таборах, де з усією жорстокістю і підступністю не дають українцям вирватись із під окупації, про це в ефірі «Єдиного марафону» розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначає, що люди, які не проходять фільтрацію окупантів і яких вважають небезпечними, утримують в колишній колонії в Оленівці щонайменше 36 діб. Дуже в жахливих умовах із допитами і тортурами. Хоча там може утримуватись 1000 осіб, але там їх набагато більше- понад три тисячі, люди не можуть лягти, вимушені стояти. Туалет раз на день, без вигулів, без свіжого повітря, майже без їжі.

Тих, кого ж окупанти вважають вкрай небезпечними відвозять до сумнозвісної «Ізоляції» і ще до одного місця, яке поки залишається для української сторони невідомим, воно також розташоване в окупованому Донецьку.

«Якщо з Оленівки люди ще вириваються і повертаються на підконтрольну Україну, то із Донецька вже ніхто не повертається», - зазначає він.

Найгірше фільтрація, за словами Андрющенка, відбувається в Мангуші, там допитуються навіть дітей. Допити проводять українські поліцейські, які стали колаборантами. Фільтрація проводиться в українських поліцейських відділках.

«Рівень колаборації взагалі по Мангушському району ми спостерігаємо такий високий, що навіть росіяни між собою кажуть людям, що вони здивовані Мангушським районом. Ми бачимо три великі різниці – те, що відбувається в Маріуполі, те, що відбувається в Нікольському районі і те, що Мангуському районі. Тобто Мангуш дійсно дивує всіх», - каже радник мера.

Він зазначає, що перші дії окупаційної влади разом із колаборантами відбувалась не в Маріуполі, а саме в Мангуші.

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